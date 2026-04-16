"American Pie"-Star tritt Erotik-Plattform OnlyFans bei

Shannon Elizabeth ist allen voran für ihre Rolle der Auslandsstudentin Nadia in der kultigen Teenie-Komödie "American Pie" aus dem Jahr 1999 bekannt. Doch an diesen Erfolg konnte die Schauspielerin danach nie mehr anschließen. Elizabeth war zwar noch in den Fortsetzungen der zotigen Comedy zu sehen, ergatterte ansonsten aber nur noch (kleine) Rollen in meist zweit- und drittklassigen Filmen. Ihre letzte Rolle liegt laut der Online-Filmdatenbank IMDb sogar bereits zwei Jahre zurück. Vielleicht hat die heute 52-Jährige auch deshalb beschlossen, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen – oder sich zumindest ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. Wie die Schauspielerin der Gossip-Seite TMZ exklusiv verriet, wird sie der Erotik-Plattform OnlyFans beitreten. Ihr dortiges Profil soll bereits diese Woche online gehen.

"Größerer Einblick in mein Leben" Mit dem Beitritt zu OnlyFans möchte Elizabeth, die derzeit in Südafrika lebt, laut eigenen Aussagen nicht nur die Kontrolle über ihre öffentliche Darstellung zurückgewinnen, sondern auch eine direktere Beziehung zu ihren Fans aufbauen. "OnlyFans gibt mir die Möglichkeit, etwas mehr anzubieten – einen Blick hinter die Kulissen, einen ungefilterten Einblick in mein Leben und eine echte Verbindung, die keine andere Plattform ermöglicht", verriet sie TMZ.

Elizabeth betonte ebenfalls, dass sie mit ihrer Entscheidung, ein OnlyFans-Profil zu erstellen, die Machtverhältnisse in ihrer Karriere verändern möchte. "Ich bin es leid, dass meine Karriere in Hollywood ständig von anderen kontrolliert wurde", sagte sie gegenüber TMZ. Gleichzeitig sei dies eine Gelegenheit, ihren Fans eine bisher unbekannte, sinnlichere Seite zu zeigen und exklusive Inhalte anzubieten, die sonst nirgendwo verfügbar sind. "Ich denke, es ist die richtige Zeit, meinen Fans einen größeren Einblick in mein Leben zu gewähren", betont Elizabeth. Welche Art von Inhalten auf ihrem Profil genau zu sehen ist, ließ Elizabeth im Interview aber offen.

Die direkte Interaktion mit ihren Fans sei ihr nämlich besonders wichtig und würde sie bei OnlyFans sehr schätzen. Denn bei ihren öffentlichen Auftritten in letzter Zeit hätte sie große Unterstützung ihrer immer noch zahlreichen Fans erfahren, so die Schauspielerin. "Diese Erlebnisse haben mich daran erinnert, wie sehr ich die Verbindung zu meinen Fans vermisse." Experte: OnlyFans bietet "viel Macht und Kontrolle" Experten aus der Branche sehen Elizabeths Schritt zu OnlyFans als kluge Entscheidung. Andy Bachman, CEO von Creators Inc., einer Firma, die Social-Media-Stars unterstützt, äußerte sich positiv zu ihrer Entscheidung. "Shannon hat immer eine echte Freude daran gezeigt, mit ihren Fans zu interagieren und ihnen etwas zurückzugeben. Diese Plattform ermöglicht ihr, dies auf eine direktere und bedeutsamere Weise zu tun als je zuvor", so Bachman zu TMZ. Darüber hinaus betonte er die finanziellen Möglichkeiten, die OnlyFans Kreativen bietet: "Die Leute unterschätzen, wie viel Macht und Kontrolle diese Plattform bietet."