Vom Bildschirm verschwunden: Was wurde aus "Wunderbare Jahre"-Star Josh Saviano?
In der Serie "Wunderbare Jahre" verkörperte Josh Saviano von 1988 bis 1993 Paul Pfeiffer, der wie seine Co-Stars Fred Savage (Kevin Arnold) und Danica McKellar (Winnie Cooper) vor den Augen der Zuschauer erwachsen wurde. Doch was treibt Kevin Arnolds Serien-Kumpel eigentlich heute?
Nein, Josh Saviano ist nicht Marilyn Manson
Gleich vorweg: Das langjährige Gerücht, Saviano sei zum Schockrocker Marilyn Manson geworden, ist eine urbane Legende der 1990er Jahre, die lediglich auf einer optischen Ähnlichkeit der beiden Stars basiert, aber komplett erfunden ist. Saviano selbst distanzierte sich aber nie von diesem Gerücht. Als ihn ein Redakteur des Star Magazine einmal dazu befragte, meinte er nur: "Was wäre Ihnen lieber, dass die Leute denken, man wäre ein dämliches Kind aus Wunderbare Jahre, oder ein satanischer Rockstar? Es klingt halt cooler."
Tatsächlich wurde der nerdige beste Freund von Kevin Arnold im echten Leben aber Anwalt.
Ähnlich wie seine Serien-Figur studierte Saviano Jura. Sein Studium absolvierte er an der Yale University und der Cardozo School of Law. Viele Jahre war der heute 49-Jährige als Anwalt tätig.
So sieht Josh Saviano heute aus:
Mitte der 2010er-Jahre kehrte Saviano kurzzeitig zur Schauspielerei zurück und war in drei Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit" zu sehen. Ansonsten hat er sich aus Hollywood zurückgezogen.
2018 gründete der ehemalige "Wunderbare Jahre"-Star die Spotlight Advisory Group mit, ein Unternehmen, das Kreative dabei unterstützt, ihre Lebensaufgabe zu finden und ein Leben zu gestalten, das diese Aufgabe durch ihre Kreativität erfüllt.
Im Jänner trat der ehemalige Seriendarsteller NuCo Entertainment als Chief Intellectual Property Officer bei, wie aus der Job-Plattform Linkedin hervorgeht.
Seit 2002 ist Josh Saviano mit seiner Ehefrau Jennifer Saviano verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Papas ganzer Stolz - wie Savianos Instagram-Account vermuten lässt, auf dem er seinem Spross alljährlich liebevoll zum Geburtstag gratuliert.
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