Vom Bildschirm verschwunden: Was wurde aus "Wunderbare Jahre"-Star Josh Saviano?

In der Serie "Wunderbare Jahre" verkörperte Josh Saviano von 1988 bis 1993 Paul Pfeiffer, der wie seine Co-Stars Fred Savage (Kevin Arnold) und Danica McKellar (Winnie Cooper) vor den Augen der Zuschauer erwachsen wurde. Doch was treibt Kevin Arnolds Serien-Kumpel eigentlich heute?

Nein, Josh Saviano ist nicht Marilyn Manson

Gleich vorweg: Das langjährige Gerücht, Saviano sei zum Schockrocker Marilyn Manson geworden, ist eine urbane Legende der 1990er Jahre, die lediglich auf einer optischen Ähnlichkeit der beiden Stars basiert, aber komplett erfunden ist. Saviano selbst distanzierte sich aber nie von diesem Gerücht. Als ihn ein Redakteur des Star Magazine einmal dazu befragte, meinte er nur: "Was wäre Ihnen lieber, dass die Leute denken, man wäre ein dämliches Kind aus Wunderbare Jahre, oder ein satanischer Rockstar? Es klingt halt cooler."

Tatsächlich wurde der nerdige beste Freund von Kevin Arnold im echten Leben aber Anwalt.

Ähnlich wie seine Serien-Figur studierte Saviano Jura. Sein Studium absolvierte er an der Yale University und der Cardozo School of Law. Viele Jahre war der heute 49-Jährige als Anwalt tätig.

So sieht Josh Saviano heute aus: