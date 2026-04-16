Naomi Campbell im Wien-Anflug: Sie tritt als DJane auf
Seit über 35 Jahren ist Naomi Campbell als Model unterwegs. Im Alter von 15 Jahren wurde sie entdeckt, als sie in London im Covent Garden Fenster-Shopping machte.
Ihr erstes Cover zierte sie kurz nach ihrem 16. Geburtstag. Und nach wie vor ist die 1,78 Meter-Beauty auf den Laufstegen dieser Welt präsent.
Und sie hat neuerdings auch noch eine neue Leidenschaft, nämlich die Turntables. Seit September 2025 legt sie nämlich auch als DJane in Clubs auf.
So wie auch heute, Donnerstag, in Wien. Da wird sie den O-Klub rocken. Und zwar auf Einladung der TV-Familie Kaltenegger, die dort die "Gtrix Club Night" veranstaltet.
"Meine Frau, die Katarina hat Geburtstag. Und Naomi Campbell kommt, das muss man sich mal vorstellen, der Superstar", freut sich Helmut Kaltenegger schon sehr in seinen Instagram-Storys darauf.
Er erzählt auch, dass vor Ort wieder für neue Folgen der PULS 4-Serie "Die Kalteneggers" gefilmt wird.
Um 21 Uhr geht's los, dem Vernehmen nach wird Campbell aber erst viel später auftreten.
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