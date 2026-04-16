Naomi Campbell im Wien-Anflug: Sie tritt als DJane auf

Seit über 35 Jahren ist Naomi Campbell als Model unterwegs. Im Alter von 15 Jahren wurde sie entdeckt, als sie in London im Covent Garden Fenster-Shopping machte.

Ihr erstes Cover zierte sie kurz nach ihrem 16. Geburtstag. Und nach wie vor ist die 1,78 Meter-Beauty auf den Laufstegen dieser Welt präsent.

Und sie hat neuerdings auch noch eine neue Leidenschaft, nämlich die Turntables. Seit September 2025 legt sie nämlich auch als DJane in Clubs auf.