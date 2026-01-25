Die Kalteneggers: "Wir sind authentischer als die Geissens"

Luxus auf Wienerisch: Das Unternehmerpaar Katarina und Helmut Kaltenegger gewährt in der neuen Puls 4-Show "Die Kalteneggers – Eine Familie wie ein Goldrausch" Einblicke in ihr glamouröses Leben. Heute, Sonntag, wird ab 20:15 Uhr eine Doppelfolge ausgestrahlt.

Da drängt sich natürlich gleich der Vergleich mit einem anderen Reality-TV-Paar auf. Nämlich mit den Geissens. "Wir sind alle einzigartig, sag ich immer. Die Familie Geiss hat auch schon seit 15 Jahren eine Show, da muss ich wirklich meinen Respekt aussprechen. Ich hab das jetzt ein paar Tage erlebt, was das bedeutet. An jeden großen Respekt, der das aushält. Das ist ein permanenter Druck", so Katarina Kaltenegger im KURIER-Gespräch.

"Wir haben sie ja auch in St. Tropez getroffen. Dort haben wir sie auf die Jacht eingeladen. Das war ein nettes Gespräch, aber vom Format her zeigen wir ganz was anderes. Wir möchten auch gar nicht die Geissens sein", ergänzt Helmut Kaltenegger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Katarina und Helmut Kaltenegger