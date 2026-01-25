Austropromis

Die Kalteneggers: "Wir sind authentischer als die Geissens"

Ein Mann und eine Frau sitzen auf einem Sofa, vor ihnen ein großer, heller Hund und ein Blumenstrauß auf dem Tisch.
Die Reality-Show "Die Kalteneggers – Eine Familie wie ein Goldrausch" startet heute, Sonntag, mit einer Doppelfolge auf Puls 4.
Von Lisa Trompisch
25.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Luxus auf Wienerisch: Das Unternehmerpaar Katarina und Helmut Kaltenegger gewährt in der neuen Puls 4-Show "Die Kalteneggers – Eine Familie wie ein Goldrausch" Einblicke in ihr glamouröses Leben. Heute, Sonntag, wird ab 20:15 Uhr eine Doppelfolge ausgestrahlt.

"Wie Lugner": Das Unternehmerpaar Kaltenegger bringt Opernball-Stargäste

Da drängt sich natürlich gleich der Vergleich mit einem anderen Reality-TV-Paar auf. Nämlich mit den Geissens.

"Wir sind alle einzigartig, sag ich immer. Die Familie Geiss hat auch schon seit 15 Jahren eine Show, da muss ich wirklich meinen Respekt aussprechen. Ich hab das jetzt ein paar Tage erlebt, was das bedeutet. An jeden großen Respekt, der das aushält. Das ist ein permanenter Druck", so Katarina Kaltenegger im KURIER-Gespräch.

Dritter Yacht-Unfall in wenigen Jahren: Robert Geiss tobt in Dubai

"Wir haben sie ja auch in St. Tropez getroffen. Dort haben wir sie auf die Jacht eingeladen. Das war ein nettes Gespräch, aber vom Format her zeigen wir ganz was anderes. Wir möchten auch gar nicht die Geissens sein", ergänzt Helmut Kaltenegger.

Ein Mann im Anzug steht neben einer Frau auf einem Sessel, ein Hund sitzt daneben, im Vordergrund ein Tisch mit Blumen und Dekoration.

Katarina und Helmut Kaltenegger

"Carmen Geiss ist eine tolle Frau und eine sehr starke Geschäftsfrau. Natürlich nützen beide diese Bühne, um Geschäfte zu machen. Wir haben ja ein komplett anderes Geschäft. Für uns ist das einfach eine gute PR, um etwas in Österreich in Richtung Erfolg zu bewegen", so Katarina Kaltenegger.

"Ich trau mich zu sagen, dass die Vielfalt bei uns viel mehr ist, als bei dieser Familie und ich trau mich auch zu sagen, dass wir authentischer sind!", so Helmut Kaltenegger.

In den ersten beiden Folgen kann man die Kalteneggers auf ihrer 52-Meter-Luxus-Yacht in Monaco, beim Schnitzelbacken in der Villa oder beim Goldhandel verfolgen.

 

kurier.at, LT  | 

Kommentare