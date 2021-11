American Music Awards: Machte Jennifer Lopez Ben Affleck hier einen Antrag?

Nanu, hat Jennifer Lopez ihren On-Off-Freund Ben Affleck etwa gerade vor einem Millionen-Publikum einen Antrag gemacht? Ihr Auftritt bei den American Music Awards lässt jedenfalls Interpretationsspielraum.

Jennifer Lopez verzaubert American Music Awards im Braut-Look

JLo hatte am 21. November die Ehre, bei den AMAs im Microsoft Theater in Los Angeles im großen Stil zu performen. Dabei stellte sie so manch anderen Star-Gast in den Schatten - nicht zuletzt, weil sie bei ihrem Auftritt einen fulminanten Outfit-Wechsel hinlegte, mit dem sie zudem Spekulationen um eine mögliche Hochzeit mit Ben Affleck anheizte.

Während die Musikerin im Rahmen der Performance zu ihrem neuen Song "On My Way" aus ihrem Film "Marry Me" zunächst in einem schwarzen Kleid mit weißen Akzenten die elegante Diva gab, verschwand sie zwischendurch kurzerhand hinter einer Leinwand, um anschließend in einem opulenten Brautkleid auf die AMA-Bühne zurückzukehren. Auf den Displays im Hintergrund wurden Werbe-Fotos zu ihrer neuen Romcom eingeblendet, mit dem Filmtitel "Marry Me" - zu Deutsch: "Heirate mich."