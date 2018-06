Amber Heard & Vito Schnabel: Offizieller Liebes-Auftritt

Mitte Mai sind die beiden erstmals gemeinsam in einem Auto in New York gesehen worden. Der Kunsthändler und die Schauspielerin wurden nur einen Tag nach der Met Gala, wo sich Elon Musk erstmals zusammen mit seiner neuen Freundin Grimes präsentierte, von Paparazzi fotografiert.

Mit dem Milliardär hatte Heard nach ihrer Scheidung von Johnny Depp zuletzt in einer On-Off-Beziehung gelebt, die im Februar dieses Jahres endgültig beendet wurde. Seit wann genau die 32-Jährige mit Schnabel zusammen ist, ist nicht bekannt. Die Beziehung scheint jedenfalls immer intensiver zu werden.

Erst vor wenigen Wochen berichtete ein Augenzeuge gegenüber Page Six, dass er Heard und Schnabel in einem Frühstückslokal in West Village gesehen habe. "Sie haben beim Frühstück geschmust", hieß es - anschließend habe sich das frischverliebte Paar Süßspeisen für zu Hause einpacken lassen.

Vito Schnabel war zuletzt mit Heidi Klum zusammen. Im September vergangenen Jahres hatte Klum das Ende der Beziehung nach drei gemeinsamen Jahren bekannt gegeben.