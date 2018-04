Amal Clooney: "Hatte Glauben an die Liebe aufgegeben"

"Dachte nicht, dass ich noch heiraten werde"

Die zweifache Mutter verriet außerdem, wie George Clooney ihr Herz erobert hat. Die beiden haben einander bei einer Party in seinem Haus am Comer See kennengelernt. Sie freundeten sich zunächst an und blieben via Email in Kontakt. Schließlich konnte der Schauspieler Amals Herz mit einer kitschigen Geste für sich gewinnen: Clooney habe ihr damals Emails aus der Perspektive seines Hundes Einstein geschrieben und behauptet, er müsse von ihr gerettet werden.