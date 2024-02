"Dune"-Star Rebecca Ferguson behauptet, von einem bekannten Schauspieler am Set angeschrien worden zu sein.

Am Set fertiggemacht: Rebecca Ferguson verweigert Zusammenarbeit mit diesem Filmstar

"Dune"-Star Rebecca Ferguson hat enthüllt, dass ein ehemaliger Co-Star sie während gemeinsamer Dreharbeiten "angeschrien" habe und sie weinend vom Set gelaufen sei.

Die schwedische Schauspielerin sprach über ihre Erfahrungen in Hollywood in einer Folge des Podcasts "Reign with Josh Smith".

Rebecca Ferguson erhebt Vorwürfe gegen bekannten Schauspieler Dabei behauptete sie unter anderem, dass es einen "absoluten Idioten von einem Co-Star" gibt, mit dem sie nie wieder zusammenarbeiten wird, nachdem sie am Set eines früheren Films unangebracht behandelt worden sei. Ferguson betonte jedoch, dass es sich nicht um Hugh Jackman oder Tom Cruise handelte, mit denen sie in "The Greatest Showman" und "Mission Impossible" zu sehen war.

"Ich erinnere mich, dass es einen Moment gab, in dem dieser Mensch so unsicher und wütend war, weil diese andere Person die Szenen nicht herausbekommen konnte", sagte sie. "Und ich glaube, ich fühlte mich so verletzlich und unwohl, weil ich angeschrien wurde." "Aber weil diese Person auf der Darstellerliste die Nummer eins war, gab es für mich kein Sicherheitsnetz", fuhr sie fort. "Also hat niemand meinen Rücken gedeckt. Und ich habe geweint, als ich vom Set wegging."

Rebecca erinnerte sich, dass der namentlich nicht genannte Schauspieler am Set vor der ganzen Crew Dinge zu ihr sagte wie: "Du nennst dich Schauspielerin?", "Das ist es, womit ich arbeiten muss?" und "Was zum Teufel ist das?" "Ich stand da und zerbrach einfach", sagte sie.

Ferguson habe auf die Unterstützung von den Produzenten gehofft, aber keine erhalten. Nachdem sie von ihrem Co-Star zur Schnecke gemacht worden war, habe sie sich am nächsten Tag zur Wehr gesetzt. "Du verlässt mein Set", sagte sie zu ihrem Co-Star. "Ich erinnere mich, dass ich solche Angst hatte. Ich sah diese Person an und sagte: 'Du kannst abhauen. [...] Ich möchte dich nie wieder sehen." Die Produzenten hätten sie daraufhin gewarnt, sie dürfe das dem betreffenden Schauspieler, der als "Nummer Eins" bezeichnet wird, nicht antun, weil er am Set sein müsse. Aber die Schauspielerin blieb standhaft. Sie sei dann nach der Szene zum Regisseur gegangen und habe gefragt, warum dieses Verhalten fortgesetzt werden dürfe. Und dieser habe ihr recht gegeben. "Von diesem Moment an war es großartig", sagte Ferguson, die betonte, dass es viele Jahre gedauert hat, bis sich ihre Position in Hollywood verbessert habe. Es sei erst in ihren letzten zehn oder zwölf Jahren besser geworden "und ich schauspielere seit meinem 16. Lebensjahr".