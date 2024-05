Am Set fertig gemacht: Wenn Stars über Ausraster von Co-Stars auspacken

The Met Gala red carpet arrivals in New York City

"Dune"-Star Rebecca Ferguson behauptet, von einem bekannten Schauspieler am Set angeschrien worden zu sein. Die schwedische Schauspielerin sprach über ihre Erfahrungen in Hollywood in einer Folge des Podcasts "Reign with Josh Smith". Dabei behauptete sie unter anderem, dass es einen "absoluten Idioten von einem Co-Star" gibt, mit dem sie nie wieder zusammenarbeiten wird, nachdem sie am Set eines früheren Films unangebracht behandelt worden sei. "Ich erinnere mich, dass es einen Moment gab, in dem dieser Mensch so unsicher und wütend war, weil diese andere Person die Szenen nicht herausbekommen konnte", sagte sie. "Und ich glaube, ich fühlte mich so verletzlich und unwohl, weil ich angeschrien wurde." Ferguson erinnerte sich, dass der namentlich nicht genannte Schauspieler am Set vor der ganzen Crew Dinge zu ihr sagte wie: "Du nennst dich Schauspielerin?", "Das ist es, womit ich arbeiten muss?" und "Was zum Teufel ist das?" "Ich stand da und zerbrach einfach", sagte sie.