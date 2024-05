Am Samstag heiratet Richard Lugner - zum sechsten Mal

Brautpaar und Gäste werden dann, sofern das Wetter mitspielt, mit oben offenen Oldtimerbussen das Rathaus umrunden. "Derzeit schaut es nicht gut aus", sagte Lugner. Tatsächlich prognostizieren die Experten von Geosphere Austria für Samstag: "Zeitweise scheint die Sonne, es gibt aber auch einzelne Regenschauer, mitunter auch mit Blitz und Donner."

Das nächste Ziel ist das Palais Auersperg, wo ab 15.00 Uhr ein Empfang stattfindet. Hier stehen die Programmpunkte "Hochzeitstorte anschneiden" (16.35 Uhr) sowie Brauttanz (17.00 Uhr) an. Um 19.00 Uhr ist das Fest zu Ende.

Finanzielle Vorteile für seine Partnerinnen

Kritik an seiner neuerlichen Hochzeit wollte der vierfache Vater im Vorfeld nicht aufkommen lassen. "Jede Beziehung, die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin. Um das zu verhindern, müsste ich weiter alleine leben, das will ich nicht und so haben wir zusammengefunden", so der Baumeister.