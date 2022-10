Alyssa Milano erinnert an #MeToo-Tweet vor fünf Jahren

US-Schauspielerin Alyssa Milano (49, "Charmed"), die das Schlagwort #MeToo in der Debatte um Alltagssexismus und Missbrauch bekannt machte, hat am Samstag an ihren vor fünf Jahren viral gegangenen Tweet erinnert. Sie postete den Original-Tweet vom 15. Oktober 2017 mit dem Hashtag #MeToo in ihren sozialen Medien. Damals twitterte die Schauspielerin: "Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen worden bist, schreibe "ich auch" (englisch: me too) als Antwort auf diesen Tweet."