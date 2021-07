Alvaro Soler: "Ich musste Kraft tanken und einmal gar nichts machen"

Auch der Musiker geht zu seinen Anfängen zurück und bringt im September ein Buch heraus. "Als ich klein war, habe ich in vielen verschiedenen Städten gelebt und habe viele Kulturen miterlebt. Ich war in Japan, Barcelona und Deutschland und ich hatte immer Freunde von überall. Ich war immer so ein bisschen zwischen den Welten oder bin ich immer noch. Ich bin ja Spanier und dann spreche ich so gut Deutsch und mein Vater ist ja Deutscher, hat aber selber nie in Deutschland gelebt. Bei uns ist das immer so eine komische Konstellation", versucht er den Inhalt des Buches auf den Punkt zu bringen.

Somit geht es darin auch um den Begriff "Heimat" beziehungsweise die Suche nach der Heimat. "Das ist auf jeden Fall eine ganz persönliche Geschichte. Aber ich schreibe auch über Kochen und Essen und verbinde alles mit Kultur und Tradition. Das ist mir sehr wichtig."