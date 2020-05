Alles zu Willem-Alexanders Amtseinführung

Willem-Alexander hat am Dienstagnachmittag seinen Eid als König der Niederlande geleistet. In einer Zeremonie in der Neuen Kirche von Amsterdam schwor er, die Verfassung des Königreichs zu wahren und sein Amt gewissenhaft auszuüben. Zudem gelobte er, die Unabhängigkeit der Niederlande zu verteidigen und das Gemeinwohl zu fördern.

Er rührte seine Mutter mit seiner Rede zu Tränen: "Du warst Königin in vollem Bewusstsein deiner Pflichten. Aber du warst auch eine Tochter, Familienoberhaupt und Mutter, alle diese Verantwortungen hast du erfüllt."

"Ich habe ein sehr deutliches Bild von meinem Amt. Niemand weiß was die Zukunft bringt. Aber deine Weisheit und deine Wärme werde ich mit mir tragen. Danke für die vielen schönen Jahre, die wir dich als Königin haben durften."

An der sogenannten Huldigungszeremonie in der Nieuwe Kerk nahmen neben den maßgeblichen Politikern des Landes auch Vertreter von Königshäusern aus aller Welt teil. Insgesamt waren mehr als 2.000 Gäste geladen.

Begleitet von Musik zog der 46-jährige König mit seiner Frau Maxima in die Kirche ein. Zuvor waren die drei Töchter des Paares zusammen mit ihrer Großmutter Beatrix in die Kirche gekommen.