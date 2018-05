Alles Hochzeit beim 25. Life Ball

Mit knapp drei Stunden fast schon eine kurze Pressekonferenz – zumindest für Gery Keszlers Verhältnisse. Über den 25. Life Ball am 2. Juni gab’s Mittwochvormittag im Nobelhotel Le Méridien auch so viel zu erzählen. „Es wird nicht leichter, die Erwartungen werden immer höher“, so Keszler, dem die ganze Verantwortung mitunter nicht nur Träume, sondern auch Albträume beschert. Aber mit Stolz kann er auf mittlerweile 157 Projekte zurückblicken, die in den letzten 25 Jahren durch den Life Ball unterstützt wurden. Und auch seine neue Kampagne #knowyourstatus brachte schon jetzt 20 Prozent mehr Erst-Tests.

Sein diesjähriges Motto „The Sound of Music“ hallt von Salzburg nach Wien. Wobei es genauer gesagt bereits in Zürich beginnt, denn am 29. Mai startet dort der „amfAR EpicRide“, wo auch Oscarpreisträger Adrien Brody mitfahren wird. Ein großes Fundraising-Dinner im Schloss Leopoldskron und die Landung des Life-Ball-Fliegers am Salzburger Flughafen runden das Mozartstadt-Programm ab.