Alles anders bei "Magic Mike 3"? Zoë Kravitz nennt Channing Tatum "Feminist"

Erst im November letzten Jahres verkündete Channing Tatum, dass es einen weiteren Teil von "Magic Mike" geben wird. Unter dem Titel "Magic Mike's Last Dance" sei die Produktion für den amerikanischen Streaming-Dienst HBOmax bereits in Planung. Originalregisseur Steven Soderbergh wird dafür wieder mit an Bord sein. Die Fortsetzung der beliebten Stripper-Filme dürfte sich aber von ihren bisherigen Vorgängern ein wenig unterscheiden. Mit "Magic Mike" begeisterte Tatum nicht nur international viele Fans, sondern auch seine neue Freundin Zoë Kravitz, Tochter von Rock-Legende Lenny Kravitz.