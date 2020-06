Aller guter Ehen sind drei

Das Warten hat ein Ende: Vor drei Jahren hielt Klaus Albrecht Schröder (59) um die Hand von Nina Lerchner (34) an – und jetzt wird geheiratet.

"Aller guten Dinge sind drei", sagt der Albertina-Direktor im KURIER-Gespräch.

" Nina ist die wunderbarste Frau, die ich je getroffen habe. Ich bin unendlich glücklich", so Schröder, der zuvor schon zwei Mal verheiratet war. Seine dritte Ehe mit der um 25 Jahre jüngeren " John Harris"-Fitnesstrainerin soll für ihn "definitiv die letzte" sein, wie er betont.

Grund für die doch etwas "ausgedehnte" Verlobungszeit sei nicht der Altersunterschied gewesen, sondern vielmehr der prall gefüllte Termin-Kalender des Museums-Direktors. Vor wenigen Tagen wurden die Einladungen zur Liebes-Hochzeit verschickt.

Noch vor Schröders 60. Geburtstag am 15. September werden demnach für den gebürtigen Oberösterreicher und die Salzburgerin die Hochzeitsglocken läuten.

Am 28. Februar wird das Paar just in dem Haus getraut werden, in dem Schröder fast täglich anzutreffen ist und seit 15 Jahren arbeitet: "Wir feiern eine mittelgroße Hochzeit mit 140 Gästen in den Prunkräumen der Albertina. Wir haben ein sehr schönes Musikprogramm für die Zeremonie ausgesucht. Danach gibt es ein gesetztes Essen für den engsten Familien- und Freundeskreis."

Selbstverständlich werde die Hochzeit zu gleichen "Bedingungen" wie andere in der Albertina stattfinden. Natürlich wird das Paar auf Hochzeitsreise gehen: "Wohin, verraten wir aber sicher nicht!"