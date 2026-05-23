"Alle Spice Girls haben es": Mel B über Wechseljahr-Anzeichen
Sängerin Melanie Brown, auch bekannt als Mel B von der Band Spice Girls, hat über ihre Wechseljahre gesprochen.
Mel B für Enttabuisierung der Wechseljahre
"Ich sprach und verlor plötzlich den Faden", so Brown im Gespräch mit der New York Post. "Ich ging in einen Raum und dachte: "'Wofür bin ich eigentlich hierhergekommen?' Es fing an, mich wirklich zu nerven. Ich machte mir langsam ziemliche Sorgen." Bis sie herausfand, dass es vielen anderen Frauen auch so gehe - auch ihren prominenten Kolleginnen. "Ich finde heraus, dass alle Spice Girls das haben."
Dass sie bei den Anzeichen zunächst nicht an die Menopause dachte, erklärt sie sich mit dem Tabu, das mit dem Thema einhergeht. "Ich finde das gegenüber Frauen unfair, denn es ist ja nicht so, dass etwa 25 Prozent der Frauen das durchmachen – nein, es geht abgesehen von ein paar Ausnahmen 100 Prozent der Frauen an." Es sei eine Zeit, in der man "einfach besser auf sich selbst achten" solle, so Brown.
Auch Heidi Klum geht offen mit Menopause um
Auch das deutsche Model Heidi Klum hat kürzlich in einem Interview über ihre Wechseljahre gesprochen. "Auf einmal war mir immer heiß. Und mir ist auch immer heiß: I'm hotter than ever gerade", sagte die 52-Jährige in einem Interview der Zeitschrift Bunte während der Filmfestspiele in Cannes. "Gefühlt war ich vorher immer eine Frostbeule. Mir war immer kalt", sagte Klum weiter. Doch das sei nicht die einzige Neuheit.
"Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach." Spätestens um 6.00 Uhr sei die Nacht vorbei. Doch sie gewinne dem auch etwas Positives ab - und nutze die frühen Stunden zum Durcharbeiten ihrer E-Mails. Weiter sagte sie zu ihrem Umgang mit den Wechseljahren: "Man redet da ja nicht wirklich drüber. Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren."
Keine Reunion in Sicht
Bleibt die Frage, die sich Spice-Girls-Fans seit geraumer Zeit stellen. Gibt es 30 Jahre nach ihrer ersten Single - dem Welthit "Wannabe" - in diesem Sommer ein gemeinsames Projekt von Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell, Victoria Beckham und Melanie C?
Wie britische Medien berichten, liegt eine geplante Jubiläumstour derzeit auf Eis, auch ein Netflix-Projekt soll gestoppt worden sein. Das, obwohl sich alle Mitglieder privat gut verstünden, wie "Mel C" Melanie Chisholm kürzlich versicherte. "Wir reden oft stundenlang über die damalige Zeit. Wir sind zusammen aufgewachsen, kennen uns, aber auch unsere Eltern, Geschwister und mittlerweile unsere Kinder. Das ist eine sehr tiefe Verbindung", sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur.
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