"Alle Spice Girls haben es": Mel B über Wechseljahr-Anzeichen

Sängerin Melanie Brown, auch bekannt als Mel B von der Band Spice Girls, hat über ihre Wechseljahre gesprochen.

Mel B für Enttabuisierung der Wechseljahre

"Ich sprach und verlor plötzlich den Faden", so Brown im Gespräch mit der New York Post. "Ich ging in einen Raum und dachte: "'Wofür bin ich eigentlich hierhergekommen?' Es fing an, mich wirklich zu nerven. Ich machte mir langsam ziemliche Sorgen." Bis sie herausfand, dass es vielen anderen Frauen auch so gehe - auch ihren prominenten Kolleginnen. "Ich finde heraus, dass alle Spice Girls das haben."

Dass sie bei den Anzeichen zunächst nicht an die Menopause dachte, erklärt sie sich mit dem Tabu, das mit dem Thema einhergeht. "Ich finde das gegenüber Frauen unfair, denn es ist ja nicht so, dass etwa 25 Prozent der Frauen das durchmachen – nein, es geht abgesehen von ein paar Ausnahmen 100 Prozent der Frauen an." Es sei eine Zeit, in der man "einfach besser auf sich selbst achten" solle, so Brown.