Alfons Haider wird zu Peter Alexander

In Bälde freilich, im Frühjahr 2019 (dann acht Jahre nach Alexanders Tod) , wird Haider „Peter, dem Großen“ (sechs Jahrzehnte in den Charts, Rekordquoten mit TV-Shows) seine eigene Stimme „verleihen“: Nach einem Buch des Millionensellers Gabriel Barylli (60) entstand das Musical zu Ehren des unerreichten österreichischen Alleskönners – mit Haider in der Hauptrolle: „Dankeschön!“ (nach dem Lied, mit dem sich Alexander stets verabschiedete) .

Soeben hat Alfons ein erstes „Reading“ (Lesung) in Berlin absolviert. Mit Erfolg: „Es wird keine Schleim-Oper, sondern ein Stück mit Tiefgang, voll mit seinen größten Hits.“ Dafür werden auch viele verborgene Seiten der Ikone beleuchtet: „Sein unerfüllter Lebenstraum war es, einmal am Burgtheater aufzutreten. Eine Sehnsucht, die ich mit ihm teile. Ich vermute aber, eher werde ich Kardinal-Erzbischof von Wien, was übrigens auch besser wäre.“

Nach Kaiser Franz Joseph (1998) , Willi Forst (2003) und Johann Strauß (2005) ist Peter Alexander Haiders vierte urösterreichische Monumentalpflege mit Mut und Musik.