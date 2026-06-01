Künstlerin liebt Keanu Reeves: "Gemälde werden fröhlicher"

Hollywood-Star Keanu Reeves ("Matrix") und die US-Künstlerin Alexandra Grant sind nach eigenen Worten glücklich zusammen - was sich bei Grant auch in ihrer Kunst bemerkbar macht. "Ich würde definitiv sagen, dass meine Gemälde fröhlicher werden", sagte die 53-Jährige dem Promiportal People bei einer Gala in Los Angeles auf die Frage, inwiefern ihre Liebe ihre Kunst verändert habe.

Reeves (61) antwortete, dass er nicht sicher sei, ob sich etwas geändert habe. Auf die Frage, ob es leicht sei, die Künstlerin zu lieben, antwortete er mit einem herzlichen "Ja".