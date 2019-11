Alexander Zverev macht Liebe zu "GNTM"-Kandidatin offiziell

Letztes Jahr gewann Tennisspieler Alexander Zverev (22) als erster Deutscher seit Boris Becker 1995 die ATP Finals. Als er heuer versuchte, diesen Titel in London zu verteidigen, brachte er sich einen ganz besonderen Glücksbringer mit: " Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Brenda Patea (26). Nach der Trennung von Olga Sharypova (21) hat Zverev also wieder jemanden gefunden, wie das Paar nun Gala bestätigte.

Verliebt in Paris

Kennengelernt habe sich das Paar Ende Oktober in Paris. "Wir haben uns anfangs auf Englisch unterhalten, bis wir merkten, dass wir beide Deutsch sprechen", verriet Patea gegenüber dem Magazin. In der Vorabmeldung sprach das Model zudem über die liebenswerten Seiten Zverevs. "Seine Ehrlichkeit" schätze Patea besonders. "Er ist niemand, der sich verstellt."