ATP Finals live: Thiem fordert im Halbfinale Zverev

Dominic Thiem trifft am Samstag in der Night Session im Kampf um den Einzug ins Endspiel der ATP Finals in London auf den Deutschen Alexander Zverev. Ein Finalteilnehmer ist seit Samstagnachmittag bekannt. Nicht Superstar Roger Federer, sondern der junge griechische Debütant Stefanos Tsitsipas wird am Sonntag auf dem Platz stehen. Der 21-Jährige besiegte den 103-fachen Turniersieger aus der Schweiz sicher mit 6:3 und 6:4.

In den Head-to-Heads mit dem Deutschen liegt Thiem mit 5:2 voran. Das bisher letzte Duell mit dem Weltranglisten-Siebenten hat der Niederösterreicher im Viertelfinale der French Open 2018 mit 6:4,6:2,6:1 gewonnen. "Er hat letztes Jahr hier gewonnen, was ein Riesenvorteil für ihn ist. Er geht da in die Halle und fühlt sich komplett wohl", erklärte Thiem. Zu den Stärken Zverevs: "Wahnsinn, wie schnell er serviert die ersten zwischen 140 und 145 Meilen. Dass heißt, es ist schon mal ziemlich schwer, ihn zu breaken. Von hinten hat er sicher eine der besten Rückhände auf der Tour. Gegen ihn wird es wahrscheinlich cleverer sein, ein bisserl mehr über die Vorhand zu spielen."