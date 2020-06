Alexander Pschill: "Abergläubisch, aber nicht gläubig“

Hieronymus Bosch

Seine heisere Stimme ist ein Markenzeichen mit hohem Wiedererkennungswert. Auf dem Weg zur Gemäldegalerie im ersten Stock der Akademie erzählt der fesche, quirlige Mann, warum es ihn immer wieder zu den Werken vonzieht. „Es ist der Flügelaltar von, den ich so mag.“ Verflogen ist die Müdigkeit. „Jeder kennt das jüngste Gericht in der Mitte und die Hölle auf der rechten Seite des Triptychons. Dass auf der linken Seite das Paradies ist, vergisst man“, flüstertund studiert das Meisterwerk.

„Der Neid, die ganze Wut, die Aggression, die Eitelkeit, die auch in unserem Beruf so wahnsinnig präsent ist, zeigt sich hier.“Machen ihm die grausamen, brutalen Szenen der Folter und Qualen des Gemäldes Angst? „Nein, im Gegenteil. Wenn es mir schlecht geht, schaue ich mir dieses Bild an, hier oder zu Hause in einem Kunstband, und denke mir, so schlecht wie denen geht es mir nicht. Das wirkt aufmunternd.“ Er könne sich an diesen Grausamkeiten so richtig schön satt sehen und alles raus lassen. „Der Neid, die ganze Wut, die Aggression, die Eitelkeit, die auch in unserem Beruf so wahnsinnig präsent ist, zeigt sich hier.“