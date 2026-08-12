Alessandra Ambrosio verlobt: Fotos von romantischem Antrag am Strand
Verlobt war Alessandra Ambrosio schon einmal - zu einer Hochzeit ist es aber nie gekommen. Nun wagt das Supermodel einen weiteren Anlauf: Ihr Partner, der australische Schmuckdesigner Buck Palmer, hat der 45-Jährigen einen Antrag gemacht.
Alessandra Ambrosio teilt Bilder von Verlobung am Strand
Am 11. August machte die Brasilianerin ihre Verlobung offiziell. Auf Instagram teilte Ambrosio Aufnahmen von dem Heiratsantrag. „Ich würde dich in diesem und in jedem anderen Leben wählen. Auf die Ewigkeit, mein Liebster“, schrieb sie.
Das Setting hätte nicht kitschiger sein können: Palmer ging vor seiner Liebsten vor einer malerischen Meereskulisse auf die Knie. Die Verlobung fand an einem exotischen Strand statt, den das Paar offenbar für sich alleine hatte. Fotos zeigen Ambrosio und ihren Partner in Bikini und Badehose, inmitten eines riesigen Herzens, das in den Sand gemalt und mit Blüten dekoriert wurde.
Der romantische Moment wurde wohl bis ins kleinste Detail wohl geplant und von einem professionellen Kamerateam - oder zumindest einer Drohne - begleitet, da es auch ein Video von Ambrosio und Buck aus der Vogelperspektive gibt, in dem sie inmitten des Herzens kuscheln und in die Kamera winken.
Weitere Fotos zeigen das Paar im „Blaue Lagune“-Stil in innigen Posen und beim ausgelassenen Herumtollen in den Wellen.
Zu sehen hier:
Im Kommentarbereich unter Ambrosios Posting finden sich zahlreiche Glückwünsche, unter anderem auch von prominenten Kolleginnen. So waren etwa Heidi Klum, Karolina Kurkova, Shanina Shaik und Lily Aldrigde zur Stelle, um dem frischverlobten Paar zu gratulieren.
Ambrosio, die seit 2000 zur Riege der Victoria’s-Secret-Models gehört, war in der Vergangenheit mit dem Geschäftsmann Jamie Mazur verlobt, bevor sie sich 2018 trennten. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder.
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