Alessandra Ambrosio verlobt: Fotos von romantischem Antrag am Strand

Verlobt war Alessandra Ambrosio schon einmal - zu einer Hochzeit ist es aber nie gekommen. Nun wagt das Supermodel einen weiteren Anlauf: Ihr Partner, der australische Schmuckdesigner Buck Palmer, hat der 45-Jährigen einen Antrag gemacht.

Alessandra Ambrosio teilt Bilder von Verlobung am Strand

Am 11. August machte die Brasilianerin ihre Verlobung offiziell. Auf Instagram teilte Ambrosio Aufnahmen von dem Heiratsantrag. „Ich würde dich in diesem und in jedem anderen Leben wählen. Auf die Ewigkeit, mein Liebster“, schrieb sie.

Das Setting hätte nicht kitschiger sein können: Palmer ging vor seiner Liebsten vor einer malerischen Meereskulisse auf die Knie. Die Verlobung fand an einem exotischen Strand statt, den das Paar offenbar für sich alleine hatte. Fotos zeigen Ambrosio und ihren Partner in Bikini und Badehose, inmitten eines riesigen Herzens, das in den Sand gemalt und mit Blüten dekoriert wurde.