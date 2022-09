Alec und Hilaria Baldwin wurden zum 7. Mal Eltern - so heißt ihre Tochter

US-Schauspieler Alec Baldwin (64, "Blue Jasmine") und seine Frau, die Yoga-Lehrerin Hilaria, haben zum siebenten Mal gemeinsam Nachwuchs bekommen. Die 38-Jährige postete am Samstag (Ortszeit) auf Instagram Fotos und Videos von der neugeborenen Tochter, mit Baldwin und ihrer Kinderschar an der Seite. "Sie ist hier!", schrieb sie dazu. Sie seien so erfreut, ihren "winzigen Traum" vorzustellen. Demnach wurde Töchterchen Ilaria Catalina Irena am Donnerstag geboren.