Alec Baldwin droht ein Jahr Gefängnis

Dies würde durch Videoaufnahmen widerlegt, sagte dagegen Anwalt laut NBC-Bericht.

Baldwin wurde am Montag wegen eines versuchten Angriffs und Belästigung angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig - und soll in der Sache Ende Jänner wieder vor Gericht erscheinen. Ihm drohe bis zu ein Jahr Haft.

Nicht der erste Ausraster

Der Schauspieler war in der Vergangenheit schon öfter wegen seiner Ausraster in die Schlagzeilen gelangt. So wurde Baldwin 1995 verhaftet, als er einen Paparazzo in Miami geschlagen hatte. 2011 wurde er nach einem Streit mit einem Flugbegleiter aus einem Flugzeug geschmissen. 2014 klickten für den Hollywoodstar erneut die Handschellen, weil er mit der Polizei in einen Streit geraten war, die ihn dabei erwischte, wie er mit dem Fahrrad in einer Einbahn-Straße in die falsche Richtung fuhr.