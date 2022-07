Albert und Charlène: Zärtliche Gesten im Vatikan

Hatte die ehemalige Profischwimmer bei ihrem ersten offiziellen Auftritt nach ihrer Auszeit noch einen eher zurückhaltenden Eindruck gemacht, scheint sie in ihrer Aufgabe als monegassische Fürstin inzwischen wieder aufzublühen. Und auch die Art und Weise, wie sich Albert und seine Frau in der Öffentlichkeit präsentieren, hat sich in den Wochen seit Charlènes Comeback verändert - immerhin wurde über ihren ersten Auftritt nach ihrem Klinikaufenthalt noch gelästert, die Fürstin habe ihren Gatten keines Blickes gewürdigt und auch sonst nicht gerade glücklich gewirkt. Mittlerweile machen Charlène und Albert wieder einen eingespielteren Eindruck.