Alain Delon: Romy Schneider blieb die Liebe seines Lebens

Der mit vier Jahren adoptierte Metzgersohn, der aufgrund grobschlächtigen Benehmens aus sämtlichen Schulen flog, kämpfte mit 20 im Indochina-Krieg für die (bald verlorene) Ehre Frankreichs: „Die glücklichste Zeit meines Lebens. In einer einzigen Nacht habe ich dort die Gesetze des Dschungels gelernt und mich mit der Waffe in der Hand als richtiger Mann gefühlt.“

Zurück in der Heimat tritt er ohne eine einzige Stunde Ausbildung als Schauspieler an der Seite des (bisexuellen) Jungstars Jean-Claude Brialy ( 2007 mit 74) beim Festival in Cannes auf – und wird sofort entdeckt. Obwohl Delon, ein lebenslanger strammer Rechter, Homosexualität als abnormal bezeichnete, schwärmte Brialy: „Sobald er erschien, waren alle Frauen und Männer, Hunde, Katzen, Tische und Stühle sofort in ihn verliebt ...“