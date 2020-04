Al Pacino: Emotionaler Athlet mit dem Duft für Frauen

Erstaunlich, dass einer selbst dann zur Leinwand-Legende wird, wenn er trotz dringlicher Anfragen die Hauptrollen in Kultklassikern leichtfertig anderen überlässt wie in „ Star Wars“ ( Harrison Ford, 1977), „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ ( Richard Dreyfuss, 1977), „Kramer gegen Kramer“ ( Dustin Hoffman, 1979), „ Apocalypse Now“ ( Martin Sheen, 1979) oder Pretty Woman“ ( Richard Gere, 1990). Nicht nur Leichen pflastern seinen Film-Weg, da liegen auch jede Menge Oscars am Straßenrand. Bei acht Nominierungen hat er sich wenigstens einen gesichert, dazu fünf Golden Globes (einen fürs Lebenswerk), einen Tony und einen Emmy.

Al ( Alfred James) Pacino, was irrtümlich soviel wie „kleiner Frieden“ heißt, kam im bandenkriegerischen Milieu der Bronx in New York zur Welt. Sein Vater Salvatore stammte – ein Treppenwitz, den er erst jüngst preisgab – aus dem Ort Corleone in Sizilien und ließ Frau und Familie sitzen, als der kleine „Fredo“, der nie über 1,70 m hinauskam, zwei Jahre alt war. Mit neun begann er zu rauchen, mit zwölf zu kiffen, parallel jahrzehntelang zu saufen. Damals reifte wohl im Fass die Erkenntnis: „Ich bat Gott um ein Fahrrad, doch so funktionierte es nicht. Also stahl ich eines.“

Statt Baseballprofi wurde „ Brando“ sein Berufsziel. Das ist der zweite Treppenwitz, denn: Der „ Zwerg“, als den ihn Produzent Robert Evans verhöhnte, begegnete Marlon Brando, dem mimischen Idol, am Set von „Der Pate“ (1972) plötzlich persönlich.