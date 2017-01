Affäre & Schuss auf Queen: Pikante Palast-Infos

Der neueste Klatsch aus dem Königshaus ist skurril wie lange nicht: So erzählte jüngst jetzt ein Ex-Guard von Queen Elizabeth (die übrigens schon nach ihrer schweren Erkältung wieder auf den Beinen ist) der Zeitung Times Kurioses. Einst patrouillierte er auf dem Palastgelände und entdeckte um drei Uhr Früh im Dunkel der Nacht eine Gestalt. Er zückte seine Waffe, gab einen Warnschuss ab und schrie den vermeintlichen Eindringling an: "Wer ist da?!"

Warnschuss wegen Queen

Der "Fremde" entpuppte sich als die Königin höchstpersönlich, die nur ein wenig Luft schnappen wollte. Der schockierte Guard hätte seine Chefin beinahe erschossen und erklärte: "Zur Hölle! Eure Majestät, ich hätte Euch fast erschossen!" Die Queen (90) reagierte cool: "Das nächste Mal rufe ich vorher an, dann müssen Sie mich nicht erschießen."

Foto: dapd/Kirsty Wigglesworth

Affäre

Weniger entspannt dürfte es dagegen bei ihrem Sohn Prinz Charles (68) zu Hause zu gehen. Denn in der neuen Biografie "Prince Charles – The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" wird behauptet, er hätte seinerzeit neben seiner Ehefrau Diana nicht nur mit Camilla (69), sondern auch mit Unternehmerin Sue Townsend eine Liaison gehabt.

Camilla soll ob der publik gemachten Affäre nicht amused sein. "Sie schäumt vor Wut. Sie hatte immer geglaubt, dass Charles unter ihrer Fuchtel stünde", so ein angeblicher Insiderzu "RadarOnline". Townsend werde als jüngere und hübschere Ausgabe von Camilla gesehen. Diese Tatsache soll die 69-Jährige besonders wütend machen.