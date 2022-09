Ärzte untersagten Auftritte: Schlagersängerin Michelle verschiebt Tournee

Die deutsche Schlagersängerin Michelle ("Wer Liebe lebt") hat ihre geplanter Tournee wegen andauernder Rückenprobleme verschoben. Betroffen sind davon auch zwei Termine in Österreich, wäre die Musikerin doch am 13. November in Innsbruck und am 14. November in Wien zu erleben gewesen. Während es für einen Teil ihrer Deutschlandkonzerte bereits Ersatztermine gibt, sind diese für die zwei Österreichgastspiele noch nicht bekannt.