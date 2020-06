Adriana Karembeu: Mit Knöchelbruch auf Wien-Trip

Das Geschwisterl heißt leider nicht Jane, sondern Trintin und lebt bei der Mama in der Slowakei. "Ich besuche meine Eltern oft in der Heimat. Deshalb war ich auch schon so oft in Wien, weil ich hier immer am Flughafen umsteige, wenn ich aus Monaco, wo ich lebe, zu ihnen fliege."

Im September sollte dann ihr Knöchel wieder ganz geheilt sein, denn da erklimmt sie für einen französischen TV-Sender den Mont Blanc. In der Doku wird veranschaulicht, was mit einem Körper in Extremsituationen passiert. Adriana: "Das wird spannend, zumal mein einziger Sport meist der war, dass ich am Flughafen von Gate zu Gate gelaufen bin." Hoffentlich sind ihre Beine gut versichert.