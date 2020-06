Adi Hirschal über Schauspiel

freizeit: Herr Hirschal, Sie sind für mich der Wiener schlechthin. Das Wienerlied ohne Adi Hirschal: Unmöglich. Dabei sind Sie in Innsbruck geboren.

Adi Hirschal: Mein Vater war Zahnarzt und hat in Innsbruck studiert. Drei Jahre nach meiner Geburt sind wir nach Linz gezogen. Der Wienbezug stammt bei mir hundertprozentig aus meiner Zeit bei den Sängerknaben. Ich bin wie ein kleines Pflänzchen entwurzelt nach Wien gekommen und habe in diesen vier Jahren das Wienerische in mir aufgesogen. Das geht als Kind ganz leicht.

Heute betreiben Sie das Wiener Lustspielhaus Am Hof und feiern zehnjähriges Bestehen. Was sehen Sie als Ihre größte Errungenschaft?

Es hat eine Zeit gegeben, da ist das kulturelle Wien ein bisschen verdorrt gewesen. Es hatte sich theatermäßig viel nach Deutschland verlagert, und es hieß ungefähr: „Sollen die Wiener ihr Kuscheltheater machen und ihre kleinen Komödchen spielen.“ Das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Deshalb mache ich wieder Volkstheater, um die Sprache, Musik und Lebensart dieser Stadt zu pflegen.

Bei aller Wien-Liebe waren Sie in jungen Jahren ein Abtrünniger und sind trotz Engagements am Burgtheater auf Wanderschaft ins Ausland begeben. Warum?

Ich war einfach nicht der Meinung, Schauspieler geworden zu sein, um kleine Rollen zu spielen. Das war absolut nicht mein Ziel. Deshalb habe ich mich umorientiert und bin sozusagen in die „große, weite Welt“ aufgebrochen.

Was sind die stärksten Erinnerungen?

Ich habe mir in den vier Jahren in einem umgebauten Lkw keinen Luxus gegönnt, obwohl ich Jahre später den Komfort einer schönen Wohnung sehr genossen habe. Ich erinnere mich daran, in Italien Schotter geschaufelt zu haben, um als Gegenleistung in einer kleinen Hütte schlafen zu dürfen. Mein Vater konnte das überhaupt nicht verstehen. Er hätte es lieber gesehen, wenn ich am Burgtheater geblieben wäre.

Verständlich. Waren Ihre Wanderjahre sozusagen eine Rebellion?

In gewisser Weise bestimmt. Ich habe als Schauspieler aber auch gespürt, dass mir zum Anspruch ans Schauspiel noch etwas fehlt. Ich war der Meinung, dass ein Schauspieler das, was er spielt, in sich tragen und erlebt haben muss. All das haben mir diese Wander-Jahre gebracht. Ich war damals auch der Meinung, den falschen Beruf ergriffen zu haben und noch einmal neu ins Leben starten zu müssen.

Ist Schauspieler nicht viel eher Berufung als ein Beruf?

Bei mir kam damals noch die 68er-Geschichte dazu. Meine Freunde und ich haben unendlich viel diskutiert – in jeder Hinsicht, auch politisch. Wir wollten die bescheidene Frage lösen, was der „wahre Mensch“ sei. Damals war die Antwort für uns: Der wahre Mensch ist eher Arbeiter als neurotischer Künstler. Deshalb habe ich mich ins Arbeitsleben gestürzt. Meine Frau war da zum Glück anderer Meinung.

Wie haben Sie wieder zur Schauspielerei zurückgefunden?

Das hat etwas gedauert. Ich habe mit meiner Frau und unseren beiden Kindern neun Monate in einem selbst eingerichteten Wohnmobil gelebt und habe in Wien als Lastwagenfahrer gearbeitet und zum Beispiel Hendln für einen Geflügelhof ausgeführt. Bis meine Frau meinte, dass ich nicht vor etwas davonlaufen kann, das mir bestimmt ist und das ich eigentlich liebe, nämlich die Bühne. So hat sie mich in den Beruf zurückgeprügelt.