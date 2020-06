Adi Hirschal: Ein Perfektionist mit Sternstunden

Hirschal

Nicht mehr zu arbeiten, kann sich Regisseur, der mit dem Jus-Studium begann, bevor er seine Berufung fand und im Reinhardt-Seminar Schauspiel studierte, nicht vorstellen. „Das Wichtigste ist aber die Musik. Ich inszeniere auch sehr musikalisch. Gute Texte sind rhythmisch. Meine Schauspieler sind kleine Orchester.“ Durchgestylt – von Kopf bis Fuß in Beige – klettert er auf einen Baum. Abgelegt ist die schwarze Kluft, die Einheitskleidung vieler Künstler. Das Alter tut ihm gut, er wird mit grauem Haar und Bart immer fescher. „Ja, das finde ich auch“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Eitel? „Ja. Es gibt keinen Schauspieler, der nicht eitel ist.“ Aber er scheint die Eitelkeit zu zelebrieren. Wenn er sich alte Fotoalben ansieht, „dann gibt es die jungen Bilder von mir, auf denen bin ich super schön. Da weiß ich, warum meine Frau gesagt hat, den will ich haben.“ Dann kam die „furchtbare Phase“ mit der Haarpomade und der Elvis-Tolle. „Das war, als ich die Strizzilieder begonnen habe. Diese blöde Frisur und sie haben mich überschminkt. So grauslich. Wenn ich mich auf diesen Fotos sehe, könnte ich ausburen. Ich würde diese Periode gerne auslöschen.“ Mit dem Bart habe sich Styling und Image geändert.

In der Freizeit fährt er am liebsten mit den Rollerblades auf der Donauinsel oder am Neusiedler See entlang. Seine Frau Michaela (55), die bildhübsche Dentalhygienikerin, ist meistens dabei. Gibt es auch Krisen? „Wir leben in einer Krise“, sagt Hirschal und lacht herzhaft. „ Ich versuche meine Frau seit 34 Jahren zu erziehen und ihr meine Gebrauchsanweisung aufs Aug zu drucken. Sie hält sich nicht an diese Vorschriften und ich halte mich auch nicht daran.“ Im Hause Hirschal gebe es aber eine Streitkultur. Klar sei er der Lautere. „Sie sagt dann, bist ein bissl leiser, die Nachbarn müssen nicht mithören. Das ist ihr peinlich. Ela ist die Diskretion auf zwei Beinen. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Das hält mich ja auch vom Herumschauen ab.“