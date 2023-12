Adelsexperte über Kates Konzert: "Genau, was Harry und Meghan garantiert wütend macht"

Am Freitag war es wieder so weit: Prinzessin Kate ist mit ihrer Familie zur Aufzeichnung ihres diesjährigen Weihnachtsliederkonzerts in der Londoner Westminster Abbey erschienen. In der Kirche sollte wie in den Vorjahren ein besonderer Gottesdienst aufgenommen werden, der zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt wird. Vor zwei Jahren hatte Kate die Konzertgäste dabei mit einem Auftritt am Klavier überrascht. Diesmal sollte Menschen gedankt werden, die Kinder und Familien in Großbritannien unterstützen. Fotos zeigten Kate mit ihrem Mann Prinz William und den Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).