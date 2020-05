Neuhauser über Geld & Selbstfindung

Manchmal. Das Thema Schweigen beschäftigt mich schon fast mein ganzes Leben. Ich wollte schon als Zwölfjährige in einen Schweige-Orden gehen, weil ich es damals nicht ertragen habe, wie viel Verlogenheit und Stumpfsinn um mich herum geredet wurde. Ich wollte mich nicht in denselben Stumpfsinn hineinreden. Das hat mich lange in Besitz genommen. Als ich dann viele Jahre später zum Schweigen gezwungen war, habe ich mich an diesen Wunsch erinnert. Da wurde mir bewusst, wie großartig das Leben ist. Es streckt dir immer wieder die Hand entgegen und führt dich zu den Dingen, die du dir sehnlichst wünschst. Deshalb werde ich auch so gerne älter.

Man muss also aufpassen, was man sich wünscht.

Du erntest, was du als junger Mensch säst. Das ist so großartig! Man sollte versuchen, im Leben die Themen zu bearbeiten, die immer wieder auftauchen. Jeder Mensch hat so einen Reichtum. Viele wissen das gar nicht oder ignorieren es. Das ist schade! Wenn jeder in sich suchen würde, wäre unsere Gesellschaft vielleicht ausgeglichener und friedvoller.

Jetzt könnte man sagen, dass sich den Luxus nur Privilegierte leisten können.

Es stimmt schon. Ich bin jetzt an einem sehr angenehmen Punkt in meinem Leben angekommen. Aber der Weg dorthin war nicht leicht. Ich hatte viele Jahre mit Arbeitslosigkeit und Geldnöten zu kämpfen. Mein Mann und ich wussten oft nicht, wovon wir die Miete oder den Einkauf bezahlen sollen. Und trotzdem war das damals eine glückliche Zeit. Das hat mich gelehrt, dass finanzieller Wohlstand nicht das Einzige ist, was mich zu einem zufriedenen und glücklichen Menschen macht.

Und trotzdem träumt fast jeder hin und wieder von einem Lotto-Sechser.

Das kann auch eine Bürde sein. Je mehr man besitzt, desto mehr Angst hat man, es wieder zu verlieren. Eine Bekannte von mir war ein Jahr auf Weltreise. Als sie zurückkam, meinte sie: „Ich habe nur noch einen Koffer.“ Ich sagte: „Jösas Maria, was ist passiert?“ Dabei hatte sie sich bewusst von allem Ballast losgesagt und lebt bis heute mit so wenig Besitz wie möglich.

Sie selbst können sich heute mehr leisten als der Durchschnittsbürger. Wie ist Ihnen der Sprung von der arbeitslosen Schauspielerin zum gefragten Bühnen- und Fernsehstar gelungen?

Mein Motor war immer der sehnliche Wunsch, zu spielen. Ich habe aber auch als Kellnerin gearbeitet, wenn das nicht möglich war. Mein Mann und ich haben uns damals auch überlegt, Hundehütten zu bauen oder einen Heurigen in Bayern zu eröffnen. Wir haben damals in einer Bahnhofsrestauration gewohnt, auf der noch eine Konzession drauf war. Aber in meinem Herzen war klar, dass ich spielen muss. Früher wusste man mich allerdings nur schwer zu besetzen.

Woran lag das?

An meinem ausdrucksstarken Gesicht. Das hat mich früher oft behindert. Beim Spielen habe ich immer die Anweisung bekommen: „Mach weniger!“ Dabei hatte ich das Gefühl, eh schon alles wegzulassen. Dann kam Gérard Depardieu mit „ Cyrano de Bergerac“ ins Kino. Als ich diese Nase und die Art seines Spiels sah, dachte ich mir: „Was erzählen die Leute da? Es geht doch! Man kann expressiv sein.“ Ich habe mit der Zeit zu mehr Mut mit mir selbst gefunden.

Ihre Ausstrahlung ist toll. Live fast noch besser als im Fernsehen. War das schon immer so?