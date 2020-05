Adele meldet sich auf Instagram zurück

Am Dienstag feierte Sängerin Adele ihren 32. Geburtstag. Zur Freude ihrer Fans bedankte sie sich mit einem seltenen Foto für zahlreiche Glückwünsche. Zuletzt hatte sie zu Weihnachten ein Bild von sich gepostet.

Seltener Anblick zum Geburtstag

"Danke für die Geburtstagsliebe", schrieb die Britin zu dem Schnappschuss. Nachdem Adele in den letzten Monaten massiv an Gewicht verloren hatte, zeigt sie sich nun nochmals merklich erschlankt. "Ich hoffe, dass ihr alle in dieser verrückten Zeit sicher und gesund bleibt."