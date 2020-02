Adam Sandler: Keine Oscar-Nominierung, aber trotzdem "Bester Hauptdarsteller"

Hätte man eigentlich auch mit einer Oscar-Nominierung belohnen können. Bei den „ Independent Spirit Awards“ (es werden nur Filmproduktionen berücksichtigt, die nicht mehr als 22,5 Millionen US-Dollar gekostet haben), die auch immer ein guter Indikator für die Oscars sein können, räumte er jedenfalls ab. Er durfte im Festzelt am Strand von Santa Monica den Preis als „Bester Hauptdarsteller“ mit nach Hause nehmen.

Angeblich sollen ihn überhebliche Aussagen eine Oscar-Nomminierung gekostet haben. Laut der " New York Post" soll ein Mitglied der " Academy of Motion Picture Arts and Sciences" gesagt haben: " Adam war arrogant. Es mangelte ihm an Respekt." Grund für diese Annahme soll ein Interview, welches Sandler in der " Howard Stern Show" gegeben hat, sein. Darin soll er wohl eher scherzhaft gedroht haben, wenn er keinen Oscar bekommt, will er nur um der Acadamy eines auszuwischen, absichtlich einen grottenschlechten Film machen.

Ein anderer Oscar-Wähler wird wie folgt zitiert: „Leider werden manche Schauspieler zu Marken. Und Adam Sandlers Marke schreit nicht gerade nach einem Oscar.“

Spannend wäre auch zu wissen, wohin Renée Zellweger all ihre Trophäen, die sie schon für „Judy“ eingeheimst hat, hinstellt. Auch bei den „Spirit Awards“ wurde sie als „Beste Hauptdarstellerin“ geehrt.