Adam Driver: Seit zwei Jahren heimlich Papa

Drivers und Tuckers Freunde behaupten, dass Familienmitglieder des Paares die Babynews auf ihren privaten Instagram-Kanälen geteilt hätten.

Driver selbst hatte in diversen Interviews Hinweise auf seinen Nachwuchs gegeben. Offiziell bestätigt wurde die Geburt seines Kindes allerdings nicht.

Adam Driver, der seine Schauspielkarriere in New York begann, trat zunächst in Broadway-Produktionen auf und verdiente als Kellner Geld, bevor ihm 2012 mit der von Lena Dunham produzierten Serie "Girls" in der Rolle des Adam Sackler der Durchbruch gelang. Seitdem ist er regelmäßig in Indie- und Hollywoodfilmen zu sehen. Derzeit steht Driver für " Star Wars: Episode IX" vor der Kamera.