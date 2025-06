Für einen kleinen Nebenverdienst geben sich Stars schon mal für Werbespots her – auch, wenn diese möglicherweise peinlich sind.

Arnie, Ronaldo & Co: Die peinlichsten Werbespots der Stars

Schauspieler, Sänger und Sportler – selbst "ganz große" Stars wie Harrison Ford, Christina Aguilera oder Cristiano Ronaldo haben ihren Reichtum nicht ausschließlich ihrem Haupt-Brotjob, also Filme, Sport und Musik, zu verdanken. Viele Stars treten zusätzlich in Werbespots auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Für vergleichsweise minimalen Aufwand gibt es eine große Menge Geld. Manche Werbespots mit Stars sind international zu sehen, manche werden nur im Heimatland veröffentlicht – und manche absichtlich nur im weit entfernten Ausland (besonders Japan scheint hier sehr beliebt zu sein). Kommt wahrscheinlich auf das Produkt an. Und auf den Schamfaktor. Der KURIER stellt Ihnen – zur angenehmen Unterhaltung – einige besonders absurde Werbespots mit Prominenten vor.

Arnold Schwarzenegger: Japanische Fertig-Nudelgerichte Gleich zwei Jahre lang, nämlich von 1989 bis 1991, warb Arnold Schwarzenegger für japanische Nudeln aus der Packung. Heute würde das der Kult-Star wohl nicht mehr machen: Denn umweltfreundlich sind all diese Verpackungen nicht!

Arnold Schwarzenegger: Japanischer Energy-Drink Zudem bemühte sich Schwarzenegger auch, einen japanischen Energy-Drink schmackhaft zu machen und vor allem auf außergewöhnliche Weise zu verkaufen:

Christina Aguilera: Oreo-Kekse Die siebenfache Grammy-Gewinnerin Christina Aguilera, die bereits über 104 Millionen Tonträger verkauft hat, wirbt neben ihrer (seit Jahren schwächelnden) Musikkarriere auch für verschiedenste Produkte. Auf wenig Gegenliebe bei Fans stieß allerdings die Zusammenarbeit mit den Herstellern der auch bei uns erhältlichen Oreo-Kekse: Als unglaubwürdig, übertrieben dekadent und schlicht peinlich wird der Werbespot beschrieben. Viele Fans kritisieren auch, dass Aguilera nach dem "Verzehr" des Kekses nicht lächelt.

Katherine Heigl: Katzenstreu Nach ihrem Rauswurf bei der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" hatte die Schauspielerin Katherine Heigl mit einer langen Karriereflaute zu kämpfen, die auch auf ihren damaligen Ruf, "schwierig" zu sein, zurückging. Also musste sich Heigl nach anderen Einnahmenquellen umsehen – und machte kurzerhand Werbung für Katzenstreu. Die Folge: Viel Spott im Netz.

Lothar Matthäus und Anthony Yeboah: Danone Isst man einen Schokopudding der Marke Danone, bekommt man anscheinend Superkräfte – das suggeriert zumindest der Clip aus dem Jahr 2000 mit den Fußballstars Lothar Matthäus und Anthony Yeboah. Was der Pudding jedenfalls nicht verleiht, ist Schauspieltalent.

Sarah Connor: Lidl Die deutsche Sängerin Sarah Connor sorgt gerade mit einem Lidl-Werbespot für Empörung: Dort singt sie die "Spar-Hymne", eine umgedichtete Version der deutschen Bundeshymne. Sowohl Kunden des Supermarktes als auch Fans der Sängerin sehen darin einen Skandal, bezeichnen die Idee als "respektlos". Mehr darüber können Sie hier nachlesen.

Jennifer Aniston und Matthew Perry: Windows 95 Zwar nicht peinlich, aber aus heutiger Sicht zumindest liebevoll skurril und mit großem Nostalgie-Faktor behaftet kommt dieser Werbeclip mit den "Friends"-Stars Jennifer Aniston und Matthew Perry daher, sie sich sehr ausgiebig das damals brandneue Computerprogramm Windows 95 erklären lassen. Heute kaum noch vorstellbar.

Paul Rudd: Super Nintendo Ähnlich nostalgisch ist dieser Werbespot mit Hollywood-Star Paul Rudd aus dem Jahre 1991. Der damals 22-jährige Rudd entdeckt hier nicht auf der Kinoleinwand, sondern mit der kultigen Spielkonsole fremde Welten und zeigt sich überaus ehrfürchtig.

Cristiano Ronaldo: Fitnessgeräte für das Gesicht Obwohl er der reichste Fußballer der Welt ist, kann auch Cristiano Ronaldo bei lukrativen Werbedeals nur schwer nein sagen. Also machte er vor vielen Jahren mit einer japanischen Kosmetikfirma gemeinsame Sache und bewarb Fitnessgeräte für das Gesicht – natürlich mit bekanntem Zahnpasta-Lächeln. Das Ergebnis ist am besten mit dem Wort "skurril" zu beschreiben.

Franz Beckenbauer: Packerlsuppe Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer war ein beliebtes Werbetestimonial und wurde für viele Kampagnen gebucht. In besonderer Erinnerung bleibt aber ein Spot aus den Anfangsjahren von Beckenbauers Sportkarriere: Genüsslich verzehrt der junge Mann hier eine Packerlsuppe. Der Slogan "Kraft in den Teller - Knorr auf den Tisch" wurde zum Kult. Aber irgendwie muss man diese Werbung aus heutiger Sicht auch etwas mitleidig belächeln.

Thomas Gottschalk: Neckermann Fast schon legendär sind auch die zahlreichen Werbeauftritte von Thomas Gottschalk, man denke nur an die Haribo-Gummibärchen oder DHL. Auch für den Modekatalog Neckermann warb der Star-Moderator. Doch besonders ein Clip ist heute eher unangenehm als unterhaltsam: nämlich jener, in dem Gottschalk Neckermann-Sticker auf wildfremde Leute klebt und dabei auch Frauen betatscht. Bei einer Frau im Bikini zögert er dann zwar, doch diese nimmt das Kleben dann selbst in die Hand. Gottschalk war zuletzt immer wieder vorgeworfen, seinen weiblichen Gästen bei der Show "Wetten, dass...?!" zu nahe zu kommen.

Sydney Sweeney: Pflegeprodukte für Männer Auf das Motto "Sex sells" setzte hingegen Ende 2024 erst die US-Schauspielerin Sydney Sweeney: In Werbeclips für die Männer-Pflegeprodukt-Marke "Dr. Squatch" gibt sich Sweeney zweideutig und flirtet mit den Zuschauern. Besonders ein Spot, der Sweeney in der Badewanne zeigt, sorgte für Aufsehen. Nun verkauft der "The White Lotus"-Star sogar eine eigen Seife, die (angeblich) aus ihrem eigenen Badewasser bestehen soll – mehr dazu lesen Sie hier.

Ben Affleck: Burger King Bevor Ben Affleck in Hollywood durchstartete, verdiente er sich seine Brötchen mit Werbespots – unter anderem für die Fast-Food-Kette Burger King. Der damals 17-Jährige versucht im Clip, mit köstlichen Burgern bei den Mädchen zu landen, was aber nicht klappte. Heute schämt sich Affleck nach eigenen Aussagen für diesen Spot und bezeichnet ihn als "schlimmsten Spot meiner Karriere". Zudem war die Werbung höchst unerfolgreich, was Affleck "demütigend" empfand.

Leonardo DiCaprio: Jim Bean Burbon Für den asiatischen Markt bewarb Leonardo DiCaprio Alkohol und pfiff für wahrscheinlich sehr viel Geld auf moralische Verantwortung. Schwer vorstellbar, dass dieser Clip auch in den USA möglich wäre.

Daniel Day-Lewis: Japanisches Getränk Ein junger Daniel Day-Lewis versuchte in Japan, ein "pures" Getränk an den Mann (und die Frau) zu bringen. Den Clip fällt wohl in die "Jugendsünde"-Kategorie.

Ben Stiller: Japanischer (Energy-)Drink Ebenfalls für einen japanischen (Energy?) Drink machte sich Hollywoodgröße Ben Stiller zum Affen. Die Werbung wurde 1999 veröffentlicht. Ein Glanzpunkt in einer Karriere sieht anders aus.

Nicolas Cage: Japanisches Spiel Bleiben wir noch kurz in Japan: Nicolas Cage bewarb in gleich mehreren Werbespots ein japanisches Spiel, das an "Flipper" erinnert. Es kann nur die Aussicht auf den Gehaltszettel gewesen sein, die Cage von diesem Job überzeugte.

Bryan Cranston: Hämorrhoiden-Salbe Lange vor seinem Durchbruch mit der Sitcom "Malcolm mittendrin" und noch sehr viel länger vor der Kult-Serie "Breaking Bad" machte Bryan Cranston Werbung für eine Hämorrhoiden-Salbe. Irgendwer muss es ja tun.