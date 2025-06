Sydney Sweeney verkauft Seife aus ihrem benutzten Badewasser

(Fast) alles, was US-Schauspielerin Sydney Sweeney anfasst, wird zu Gold – seien es die Erfolgsserien "Euphoria" sowie "The White Lotus" oder die Kino-Romanze "Wo die Lüge hinfällt", in denen sie mitwirkte.

"Ihr habt ständig nach meinem Badewasser gefragt", schrieb Sweeney in ihrem Instagram-Post, in dem sie ihre Seife bewirbt. Sie bezieht sich dabei auf ihre Werbeclips für "Dr. Squatch" vor einigen Monaten. "Dr. Squatch" ist eine amerikanische Pflegeproduktserie für Männer. In einem dieser Clips ist Sweeney in der Badewanne zu sehen und spricht zweideutig von "schmutzigen, kleinen Jungs", an die sich dieser Werbespot, der viral ging, richtet.