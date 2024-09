Abba-Star Björn Ulvaeus hat in Kopenhagen seine 52-jährige Freundin Christina Sas geheiratet. Für den 79-Jährigen ist es die dritte Ehe. In seine neue Ehefrau, die er in Deutschland kennengelernt hat, hatte sich der Musiker nach eigenen Worten Hals über Kopf verliebt. Sie sei seine "dritte große Liebe", sagte Ulvaeus einmal im schwedischen Fernsehen.

"Heute, am 21. September 2024, hat Björn Ulvaeus Christina Sas aus Herning in Dänemark geheiratet", heißt es in einem Eintrag auf der offiziellen Instagram-Seite des Stars. "Sie lernten sich 2021 in Nürnberg anlässlich der Veröffentlichung von Abbas letztem Album "Voyage" kennen und begannen im Frühjahr 2022, miteinander auszugehen. Die Hochzeit fand in Kopenhagen im Beisein enger Freunde und Familie statt."

Ulvaeus hatte sich im Sommer 2022 erstmals mit Sas an seiner Seite gezeigt. Zuletzt besuchte das Paar unter anderem das Tennisturnier in Wimbledon. Der Musiker war in den 70er-Jahren mit seiner Band-Kollegin Agnetha Fältskog verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Nach der Trennung heiratete er Anfang der 80er Jahre erneut. Die Ehe mit Lena hielt rund 40 Jahre. Auch mit ihr hat Ulvaeus zwei Kinder.