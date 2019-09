ABBA: Eng wie nie, aber auf neue Songs muss man noch warten

Auf die neu produzierten Songs muss man aber leider immer noch warten. Die Band will ja mit Avataren auf Tournee gehen und die Entwicklung dieser verzögert sich nach wie vor.

Björn ist aber schon dran, noch weitere Lieder zu schreiben.

Und wer es gar nicht mehr aushält, der kann sich ab heute, Mittwoch, in London der ABBA-Hysterie hingeben. Da wird nämlich „Mamma Mia! The Party“ in der O2 Arena eröffnet. Eine vierstündige Dinner-Show in der berühmten griechischen Taverne aus dem Film.