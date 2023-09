9 überraschende Fakten über Sylvester "Sly" Stallone

"Sly"-Fans dürften sich freuen: Im Alter von 77 Jahren begibt sich Sylvester Stallone in "The Expendables 4" aktuell im Kino noch einmal auf gefährliche Mission. Mit dabei auch der deutsche Stuntman und Kampfsportkünstler Mike Möller, der von der Arbeit mit Stallone schwärmt. "Sly ist wirklich der King und wenn der am Set ist, ist da eine super Stimmung", erzählt er im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Er ist auch einfach super locker." Auch von Stallones Fitness war Möller beeindruckt. "Sly ist immer noch Sly, der ist fit und trainiert immer noch." Weitere spannende Fakten über Sylvester Stallone erfahren Sie in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken: