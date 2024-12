9 Stars, deren Ehen nach sehr, sehr kurzer Zeit wieder geschieden wurden

Wenn zwei sich scheiden lassen, können die Gründe vielfältig sein. Im Falle von Popstar Katy Perry und Komiker Russell Brand dürften gleich mehrere Ursachen zusammengefallen sein. Perry räumte etwa ein, dass sie während ihrer kurzen Ehe sehr viel auf Tour war. Sie habe sich aber bemüht, ihren Mann so oft wie möglich zu sehen. "Er ist ein sehr kluger Mann, und ich war in ihn verliebt, als wir heirateten", sagte die Erfolgsmusikerin 2013 dem Modemagazin Vogue. Er habe Probleme gehabt, mit einer starken Frau zusammen zu sein, so die Sängerin. Zudem gab es weitere Gründe für die Trennung, die sie aber nicht enthüllen wollte. Die beiden dürfen sich trösten: In Hollywood sind sie mit ihrer Kurzzeitehe in bester Gesellschaft: