9 Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über Pop-Megastar Taylor Swift wussten

Am 3. Oktober erschien "The Life of a Showgirl", das heiß erwartete 12. Studioalbum von Taylor Swift. Damit feiert sie große Erfolge – muss sich aber auch massiver Kritik aussetzen. Der Shitstorm bezieht sich nämlich nicht auf die Qualität der neuen Songs, sondern auf Swifts Angewohnheit, aus jedem ihrer Alben so viel Kapital wie nur möglich zu schlagen, indem sie mehrere Versionen derselben Platte veröffentlicht (dazu mehr).

Spannende Fakten über Taylor Swift

Nicht zu streng mit sich selbst

Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte und hat mehr Nummer-Eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts herausgebracht. Ein Grund für ihren Erfolg: Zu scheintern ist für sie nichts Schlechtes. "Man muss sich selbst die Erlaubnis geben, keinen Erfolg zu haben", so Swift 2023 in einer Dankesrede bei den iHeartRadio Music Awards. "Ich versuche so gut ich kann, nicht zu scheitern, weil es peinlich ist, aber ich erlaube es mir und das solltet ihr auch." Die US-Amerikanerin konnte sich nach eigenen Worten in der Vergangenheit vor allem wegen ihrer Fans ausprobieren: "Ich bin sehr privilegiert, weil meine Fans hinter mir standen, wenn ich zwischen Genres gewechselt habe oder alte Musik neu aufgenommen habe."

Tausenfüßler nach Swift benannt

2022 ist Taylor Swift ist eine ungewöhnliche Auszeichnung zuteil geworden: Seit damals trägt eine Tausendfüßer-Art ihren Namen. Die "Nannaria swiftae" wurde von Wissenschaftern der Universität Virginia Tech in den Appalachen im Osten der USA entdeckt. Das rund 22 Zentimeter lange Tier bekam für den gewöhnlichen Gebrauch den Namen "Swift Twisted-Claw Millipede" verpasst - zu deutsch in etwa: "Verdrehte-Krallen-Tausendfüßer Swift". Den Namen hat sich einer der drei Versuchsleiter ausgedacht, Derek Hennen. Der US-Wissenschaftler sah es durchaus als Würdigung, der Sängerin ("Shake it Off", "All Too Well") ein wurmähnliches wirbelloses Tier zu widmen. "Ich bin ein großer Fan ihrer Musik", schrieb er bei X (vormals Twitter). "Deshalb wollte ich meine Anerkennung zeigen, indem ich diese neue Art aus Tennessee nach ihr benenne. Eine große Ehre!" Die Arbeit wurde im Fachmagazin "Zookeys" veröffentlicht.

Doktorin Swift

Taylor Swift bekam 2022 die Ehrendoktorwürde der New York University (NYU) verliehen. Sie erhalte einen Ehrendoktortitel der bildenden Künste, hatte die Universität damals im Vorfeld mitgeteilt. Die Sängerin werde zudem bei der Zeremonie des Abschlussjahrgangs im Yankee Stadion für die Absolventen und Absolverntinnen eine Rede halten. Swift sei "eine der produktivsten und meistgefeierten Künstlerinnen ihrer Generation", erklärte die NYU.