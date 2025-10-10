Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi: Erstes Foto mit adoptierter Baby-Tochter
Millie Bobby Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi haben ihren Fans einen Blick auf ihre kleine Tochter gewährt.
Millie Bobby Brown teilt erstes Baby-Foto
Die Schauspielerin teilte am am Donnerstag, dem 9. Oktober, eine Reihe an Fotos auf Instagram, darunter ein Bild von ihr, ihrem Ehemann Jake und ihrer Baby-Tochter.
Das Trio befand sich offenbar auf der "It's a Small World"-Fahrt in einem der Disney-Parks und kuschelte sich für das süße Foto eng aneinander.
Brown und Bongiovi lehnen auf dem Bild ihre Köpfe aneinander und sehen ihr Baby an. Das Gesicht ihrer Tochter wurde unscharf gemacht.
Im August hatten der "Stranger Things"-Star und der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi bekannt gegeben, durch Adoption ihr erstes gemeinsames Baby bekommen zu haben.
"Diesen Sommer haben wir unsere süße kleine Tochter durch Adoption zur Welt gebracht. Wir freuen uns riesig, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen", schrieb das Paar, das 2024 geheiratet hatte, in dem Beitrag. "Und dann waren es nur noch drei."
