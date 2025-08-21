Amira Aly über Trennung von Söhnen: Habe mir die Seele aus dem Leib geheult
Ihren Nachwuchs mit dem Ex-Partner in die Ferien zu schicken, war für Moderatorin Amira Aly eigenen Angaben zufolge alles andere als einfach.
Im "Iced Macho Latte"-Podcast, den sie mit Autorin Paula Lambert betreibt, erzählte sie von der Herausforderung, ihre Kinder mit Komiker Oliver Pocher zehn Tage lang auf Amerika-Rundreise zu schicken.
Schwer für Amira Aly: Kinder mit Vater auf Urlaub
"Eine sehr lange Zeit für mich", so Aly. Der Trip sei "wundervoll für die Kinder, Horror für die Mama. Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult. Ohne dass er da war", erzählte Aly, die gerade erst in Köln ein neues Haus bezogen hat.
Das Schlimmste an der Trennung vom Kindsvater sei für sie: Die Kinder "abzugeben" und "vertrauen" zu müssen.
Seit einem Jahr geschieden
Aly und Pocher hatten im August 2023 die Trennung bekannt gegeben. Im September 2024 verkündete Pocher offiziell die Scheidung. "Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden!", schrieb der Entertainer auf seiner Instagram-Seite - zu einem inzwischen wieder gelöschten Bild des Ex-Paares aus glücklicheren Tagen. Dazu ergänzte er: "Schade... Ich dachte es hält für immer (länger)."
Zusammen waren Aly und Pocher seit 2016, ab 2019 verheiratet. Sie haben zwei Söhne Mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hat Pocher drei weitere Kinder. Die beiden waren von 2009 bis 2013 zusammen und auch verheiratet.
Im Juli 2024 zeigte sich die Moderatorin erstmals mit dem Moderator Christian Düren als Partner an ihrer Seite.
Kommentare