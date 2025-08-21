Amira Aly über Trennung von Söhnen: Habe mir die Seele aus dem Leib geheult

Ihren Nachwuchs mit dem Ex-Partner in die Ferien zu schicken, war für Moderatorin Amira Aly eigenen Angaben zufolge alles andere als einfach.

Im "Iced Macho Latte"-Podcast, den sie mit Autorin Paula Lambert betreibt, erzählte sie von der Herausforderung, ihre Kinder mit Komiker Oliver Pocher zehn Tage lang auf Amerika-Rundreise zu schicken.

Schwer für Amira Aly: Kinder mit Vater auf Urlaub

"Eine sehr lange Zeit für mich", so Aly. Der Trip sei "wundervoll für die Kinder, Horror für die Mama. Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult. Ohne dass er da war", erzählte Aly, die gerade erst in Köln ein neues Haus bezogen hat.

Das Schlimmste an der Trennung vom Kindsvater sei für sie: Die Kinder "abzugeben" und "vertrauen" zu müssen.