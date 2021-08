8 Stars, die immer schon wussten, dass sie einmal berühmt sein werden

Lady Gaga

Superstar Lady Gaga ahnte bereits als Kind, dass ihr Leben wohl kein gewöhnliches sein würde. 2011 erzählte sie ihrem Publikum im HBO-Special "Lady Gaga Presents the Monster Ball Tour: At Madison Square Garden": "Ich habe 20 Blocks entfernt von hier gewohnt. [...] Ich habe geträumt, dass ich sehe, dass mein Name im Rampenlicht stehen steht."