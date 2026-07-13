Fernsehmoderator Günther Jauch hat zu seinem siebzigsten Geburtstag Glückwünsche von seinem Freund und Kollegen Thomas Gottschalk (76) bekommen. „Happy 70, lieber Günther!“, sagte Gottschalk der Bild.

„Hatten uns geschworen, uns erst am Grab des anderen wieder übereinander zu äußern“

Dafür verstieß er eigenen Angaben zufolge gegen eine Vereinbarung, die die beiden TV-Urgesteine demnach getroffen haben: „Wir hatten uns zwar geschworen, uns erst am offenen Grab des anderen wieder übereinander zu äußern. Aber zu deinem siebzigsten nichts zu sagen, fällt mir schwerer, als diesen Schwur zu brechen.“

Weiter konstatierte Gottschalk: „Einholen wirst du mich altersmäßig eh nie. Genauso weiß ich, dass Mick Jagger immer ein paar Jahre älter sein wird als ich. Und er hat mehr Falten als wir beide zusammen. So soll es bleiben!“