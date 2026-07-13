Jauch ist wegen einer Geldstrafe deutschlandweit schon mal von der bayerischen Polizei gesucht worden. "Ich bin in Bayern mal zu schnell gefahren", erzählte der 67-Jährige einmal in einer Folge von "Wer wird Millionär?" über den Vorfall. "Bußgeld: 15 Euro. Dann haben die mir das nach Hause geschickt. Ich war aber umgezogen. Die Adresse stimmte einfach nicht mehr. Und zwar schon länger umgezogen."

Die Polizei in Bayern habe daher die Antwort bekommen, Jauch sei unbekannt verzogen. "Dann haben die Jungs da aber Ehrgeiz bekommen", schilderte der Showmaster. "Dann haben die gesagt: Amtshilfe, in ganz Deutschland Amtshilfe: 'Wo ist der Mann?'"

Schließlich hätten die Beamten erfahren, dass er im Bundesland Brandenburg lebe, sagte Jauch. "Zwei Tage vor Ablauf der Verjährung stehen zwei Brandenburger Polizisten ganz wichtig vor der Tür, klingeln zur Klärung eines Sachverhalts." Man habe ihm das mit den 15 Euro erklärt. "Und dann habe ich gesagt: 'Ich möchte Ihnen als Erstes gratulieren, dass sie in diesem Land so konsequent Kapitalverbrechen verfolgen.' Da waren sie natürlich dann ein bisschen beleidigt." Er habe dann noch überlegt, Widerspruch einzulegen. "Da hab ich gedacht, ob ich auch so kleinkrämerisch werde. So wie die da." Er habe dann bezahlt.